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В Великобритании сожгут чучело Лиз Трасс с салатом латук

кочан Фото: скришот видео
Чучело экс-премьер-министра Великобритании Лиз Трасс со смеющимся на ее плече салатом латук сожгут в Ночь Гая Фокса, сообщает Zakon.kz.

Ночь Гая Фокса или Ночь костров ежегодно отмечается 5 ноября. В Великобритании намечено традиционное празднование. Ежегодно британцы выбирают фигуру видного деятеля или политика для высмеивания и сжигают ее.

В этом году создали чучело Лиз Трасс со смеющемся салатом латук. Высота фигуры Лиз Трасс составила 11 метров. На ней также есть надпись: "Я боец, а не трус", пишет The Guardian.

Великобритания

Фото: скриншот видео

В руках фигуры – картонная коробка, в которой находится прощальная открытка, копия Книги рекордов Гиннесса, за самое короткое премьерство в истории, а также красная кепка "Сделаем Британию великой снова".

В коробке имеется и чек на 115 тыс. фунтов стерлингов (133 271 долларов) для бывшего премьер-министра.

21 октября изображение победившего Лиз Трасс кочана появилось на британском парламенте.

20 октября Лиз Трасс решила покинуть пост премьер-министра Великобритании. Она пробыла на своем посту всего 45 дней. За это время политик успела получить в свою сторону немало критики. 

Ирина Лукичева
Лиз Трасс
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