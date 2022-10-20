Чем запомнилась Лиз Трасс за 45 дней премьерства

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пробыла на своем посту всего 45 дней. За это время политик успела получить в свою сторону немало критики. Чем запомнилась Лиз Трасс на своем посту – в материале Zakon.kz.

6 сентября Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании. В замке Балморал ее приняла королева Елизавета II и попросила сформировать новое правительство. Лиз Трасс обновила состав нового кабинета.

За месяц своей работы на посту премьер-министра Лиз Трасс стала самым непопулярным лидером Консервативной партии. По некоторым опросам, рейтинг Трасс опустился ниже, чем у ее предшественника Бориса Джонсона перед отставкой.

Лиз Трасс начала свой путь с проведения экономической политики. Трасс предложила "мини-бюджет". В нем базовая ставка подоходного налога снижалась с 20 до 19%, а для сотрудников с большими доходами — с 45 до 40%.

Предполагалась отмена уже запланированного повышения корпоративных налогов. Разницу должны были погасить из внешних заимствований.

После того как Трасс озвучила планы на "мини-бюджет", британский фунт обвалился до исторического минимума, а ставки по ипотеке выросли.

Через несколько дней Лиз Трасс отказалась от снижения налогов для богатых.

У Лиз Трасс был самый короткий срок пребывания на посту британского премьер-министра. До нее премьер-министром с самым коротким сроком службы был Джордж Каннинг. Он пробыл на этом посту 119 дней до своей смерти в 1827 году.

Британцы ждали от Трасс финансовой помощи для компенсации выросших расходов на электроэнергию, продукты питания и кредиты. Однако этого не произошло.

15 октября британского министра финансов Квази Квартенга уволили. Он успел проработать всего шесть недель.

Причиной отставки стала финансовая политика Квартенга, направленная на резкое снижение налогов на корпоративную прибыль. Премьер-министр Трасс при этом изначально одобрила ее. Вопрос отставки Трасс стали бурно обсуждать после увольнения министра финансов Великобритании.

17 октября за отставку Трасс выступили около 100 депутатов-консерваторов, сообщает Daily Mail.

20 октября Лиз Трасс решила покинуть пост премьер-министра Великобритании. Ранее Трасс заявляла, что не намерена подавать в отставку и игнорировала призывы некоторых парламентариев уйти с поста.