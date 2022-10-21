Изображение победившего Лиз Трасс кочана появилось на британском парламенте

20 октября на стенах британского парламента появилось изображение кочана салата-латука, который победил Лиз Трасс, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что Лиз Трасс решила покинуть пост премьер-министра Великобритании. Она продержалась шесть недель после избрания.

Британская газета The Daily Star 14 октября запустила политический онлайн-перформанс. Его участниками стали премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и кочан салата-латука. В рамках акции в прямом эфире показывали изображение стола, на котором находятся фотографии Лиз Трасс и латука. Главной целью было узнать, что произойдет быстрее: сгниет салат или Трасс уйдет в отставку.

Фото: скриншот видео

Британские букмекеры тут же подхватили идею и стали принимать ставки.

По информации газеты, акция должна была продлиться 35 дней.

6 сентября Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании. Ее предшественник Борис Джонсон подал в отставку 7 июля.