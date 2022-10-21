Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Изображение победившего Лиз Трасс кочана появилось на британском парламенте

Изображение победившего Лиз Трасс кочана появилось на британском парламенте Фото: скриншот видео
20 октября на стенах британского парламента появилось изображение кочана салата-латука, который победил Лиз Трасс, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что Лиз Трасс решила покинуть пост премьер-министра Великобритании. Она продержалась шесть недель после избрания.

Британская газета The Daily Star 14 октября запустила политический онлайн-перформанс. Его участниками стали премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и кочан салата-латука. В рамках акции в прямом эфире показывали изображение стола, на котором находятся фотографии Лиз Трасс и латука. Главной целью было узнать, что произойдет быстрее: сгниет салат или Трасс уйдет в отставку.

кочан победил Лиз Трасс

Фото: скриншот видео

Британские букмекеры тут же подхватили идею и стали принимать ставки.

По информации газеты, акция должна была продлиться 35 дней.

6 сентября Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании. Ее предшественник Борис Джонсон подал в отставку 7 июля.

Читайте также

Министр иностранных дел Казахстана поговорил с Лавровым

В Кыргызстане предложили ввести смертную казнь за педофилию

Анастасия Стативкина
Лиз Трасс Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
недвижимое имущество
Алматинка удивилась объявлению о сдаче в аренду квартиры в черновой отделке
работа
В Минтруда высказались о переходе на 4-дневную рабочую неделю
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления