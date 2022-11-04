Видео с портретами погибших горняков распространяют в Сети

В социальных сетях появилось видео с портретами погибших горняков на шахте имени Ленина, сообщает Zakon.kz.

3 ноября на шахте в Карагандинской области произошел выброс газа. В момент аварии под землей находились 106 человек. 101 был эвакуирован. Погибли пять человек, четверо пострадали.

Ранее акимат Карагандинской области опубликовал список погибших при аварии на шахте.

Самый опытный 42-летний горняк Андрей Санжаров отработал на шахте 21 год. У него остались пожилые родители и двое детей. А вот 26-летний Маргулан Ынтыбеков работал в шахте всего два месяца. У него остался отец. Дмитрий Бойченко проработал на шахте 8 лет. У него осталась мать. Денис Инкин проработал 13 лет. У него остались отец, супруга, дочь и еще один человек на иждивении. Арман Кашкей проработал 8 лет. Остались родители.