Названы имена первых опознанных погибших на шахте имени Костенко горняков
Фото: pixabay
Директор шахты имени Костенко в Караганде Сергей Мустивко озвучил имена первых опознанных погибших горняков, сообщает Zakon.kz.
По его словам, первых с шахты подняли 8 человек, из них опознаны:
- Мордасов Виталий Анатольевич
- Югай Александр Викторович
- Адампаев Ербулат Муратович
- Петренко Владимир Ильич
- Сайфутдияров Альберт Рифович
"Остальные тела опознать невозможно, потому что есть только фрагменты. Те фамилии, которые назвал, родственники, не более двух человек, могут пройти на опознание", – сказал родным погибших Мустивко.
Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших.
В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.
По последним данным, из оставшихся в шахте людей известно о 33 погибших.
В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.
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