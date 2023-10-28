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Названы имена первых опознанных погибших на шахте имени Костенко горняков

названы имена погибших Фото: pixabay
Директор шахты имени Костенко в Караганде Сергей Мустивко озвучил имена первых опознанных погибших горняков, сообщает Zakon.kz.

По его словам, первых с шахты подняли 8 человек, из них опознаны:

  • Мордасов Виталий Анатольевич
  • Югай Александр Викторович
  • Адампаев Ербулат Муратович
  • Петренко Владимир Ильич
  • Сайфутдияров Альберт Рифович
"Остальные тела опознать невозможно, потому что есть только фрагменты. Те фамилии, которые назвал, родственники, не более двух человек, могут пройти на опознание", – сказал родным погибших Мустивко.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

По последним данным, из оставшихся в шахте людей известно о 33 погибших.

В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.

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