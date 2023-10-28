Названы имена первых опознанных погибших на шахте имени Костенко горняков

Директор шахты имени Костенко в Караганде Сергей Мустивко озвучил имена первых опознанных погибших горняков, сообщает Zakon.kz.

По его словам, первых с шахты подняли 8 человек, из них опознаны:

Мордасов Виталий Анатольевич

Югай Александр Викторович

Адампаев Ербулат Муратович

Петренко Владимир Ильич

Сайфутдияров Альберт Рифович

"Остальные тела опознать невозможно, потому что есть только фрагменты. Те фамилии, которые назвал, родственники, не более двух человек, могут пройти на опознание", – сказал родным погибших Мустивко.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших.



В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

По последним данным, из оставшихся в шахте людей известно о 33 погибших.

В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.