Орудовавшие в алматинском жилом комплексе автоугонщики задержаны

Алматинские полицейские задержали угонщиков, которые орудовали в новом жилом комплексе. За плечами двух жителей Алматинской области четыре факта кражи автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Мужчины угоняли в основном автомобили марки ВАЗ. Преступление совершали около одного из новых жилых комплексов. Сначала проверяли авто на отсутствие сигнализации, вскрывали замок. После этого машины отвозили на фазенду.

Три автомашины изъяты и приобщены к делу как вещественные доказательства. Еще одно авто фигуранты успели продать. Начальник Управления полиции Наурызбайского района Данияр Мендебаев

Задержанные уже имели судимости за грабеж и разбойное нападение. Они дали признательные показания.

В Казахстане с начала года было украдено 909 единиц автотранспорта, из которых найдено и возвращено законным владельцам 775, или 85,3%. Задержано 19 преступных групп, которые проверяются на наличие международных связей.

Какие марки машин чаще всего угоняют в Казахстане.