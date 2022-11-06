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В Петропавловске из-за аварии горожане остались без воды

авария Фото: скриншот видео
В Петропавловске после снегопада произошло повреждение водопровода, из-за чего жители города остались без воды, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на пересечении улиц Жумабаева и Абая.

В Петропавловске на перекрестке улиц Жумабаева — Абая произошло повреждение водопровода на водоводе диаметром 800 мм. Сейчас ведутся работы по отключению воды на поврежденном участке. Поэтому понижено давление подачи воды в город. Через час давление стабилизируется. Но в 10 домах, относящихся к участку, появится вода через сутки, после устранения аварии, – рассказали Петропавловск.news в пресс-службе горводоканала.

Уточняется, что подача воды приостановлена в центре города (от Колхозного рынка до "Рахмета" и ЦУМа), в районе вокзала, в Рабочем поселке, на Бензострое (Береке), в районе непосредственно Пушкина-Интернациональной, в 19 мкрн, в районе "Уюта", Военного училища, по улице Жамбыла.

Также сообщается, что воду не отключили в жилых кубиках в районе старой мечети, магазина "Ажар" и школы №10.

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