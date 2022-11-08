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Токаев пообщался с юной чемпионкой Азии по шахматам

встреча президента и шахматистки Фото: akorda.kz
8 ноября в рамках рабочей поездки в Атыраускую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой Центра Абая. Также глава государства встретился с чемпионкой Азии по шахматам Зариной Нургалиевой, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении telegram-канала Акорды, президент поинтересовался планами на будущее юной шахматистки.

Кроме того, он пожелал победительнице Чемпионата мира среди игроков до 14 лет в Румынии дальнейших успехов.

17 октября Зарина Нургалиева стала чемпионкой Азии по шахматам.

Утром 8 ноября Касым-Жомарт Токаев выступал перед общественностью Атырауской области и говорил о необходимости развития видов спорта, не требующих больших затрат. По его словам, к ним относятся шахматы, настольный теннис, тоғызқұмалақ, стрельба из лука, қазақша күрес и другие.

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