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Глава "АрселорМиттал Темиртау" ответил, чувствует ли личную вину за гибель шахтеров

В "АрселорМиттал Темиртау" ответили о личной вине за гибель шахтеров Фото: gov.kz
Жители Караганды на брифинге спросили генерального директора "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наира, чувствует ли он личную вину за гибель горняков в шахте им. Ленина, сообщает Zakon.kz.

Биджу Наир ответил, что чувствует личную ответственность.

В первую очередь, на производствах "АрселорМиттал" работает 166 тыс. человек, 32 тыс. – в Казахстане. Несчастные случаи происходят и в Европе, и в Индии, и в Южной Африке. Последний случай был в сентябре в Бельгии. К сожалению, мы фиксируем увеличение несчастных случаев после коронавирусной инфекции. Я чувствую свою ответственность за случившееся в Казахстане. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность на шахтах.Генеральный директор АМТ Биджу Наир

Также в АМТ заявили, что не согласны с озвученным ранее заявлением министра по ЧС Казахстана о плохом проведении дегазации в местах разработок.

Для контроля состояния атмосферы на шахтах используется система английской компании. Эта система сообщает о превышении газа метана, где находятся люди. Если фиксируется 2% газа, люди немедленно покидают места выработки. На шахте им. Ленина был внезапный выброс. Чтобы предотвращать такие выбросы, мы работаем со специалистами ближнего и дальнего зарубежья из Кемерово, Санкт-Петербурга и немецкими коллегами, – сказал исполнительный директор АМТ Виджай Гоял.

24 ноября 2022 года на брифинге министр по ЧС Юрий Ильин отметил, что в течение 25 лет на шахтах компании "АрселорМиттал Темиртау" плохо проводилась дегазация в местах разработок.

3 ноября примерно в 03:00 произошла трагедия на шахте им. Ленина в Карагандинской области – при бурении газодренажных скважин случился внезапный выброс газа, а позже в тоннеле начался пожар. В момент происшествия под землей находились 106 работников предприятия, 101 из них был эвакуирован.

В результате мощного взрыва погибли пять металлургов, еще четверо были экстренно госпитализированы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте. Семьям погибших и пострадавших при выбросе газа на шахте будет оказана помощь.

Ева Гоцкая

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