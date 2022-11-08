В "АрселорМиттал Темиртау" объяснили, почему не пускают инспекторов на свою территорию

В Караганде прошел брифинг с участием руководства "АрселорМитал Темиртау" после трагедии 3 ноября на шахте имени Ленина в Карагандинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам руководства компании, они намерены модернизировать производство и наладить работу шахт.

Но проверить на деле, что происходит на шахтах, у инспекторов часто нет возможности. Генеральный директор "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир

Он объяснил это небезопасностью производства.

Неоднократно компанию "АрселорМиттал Темиртау" штрафовали за недопуск инспекторов на свою территорию.

4 ноября председатель Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухар Жолдасов в кулуарах встречи главы Минэкологии с населением рассказал, что "АрселорМиттал Темиртау" будет выписан большой штраф за загрязнение экологии.

Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, шахта проверялась подразделением технического надзора в июне. По его словам, замечаний, связанных с выбросом метана, на период проверки не было.

Жители Караганды задавались вопросом: как можно модернизировать производство, если в цеха не допускают инспекторов.

Наша компания открыта для всех видов инспекций. У нас есть информация, что их нужно провести. Проводятся плановые и внеплановые проверки. Мы должны знать, где и когда проводятся инспекции. Многие площадки небезопасны, поэтому мы должны заранее знать об этих инспекциях. Бижу Надир

По словам руководителей компании, 1 млрд долларов будет задействован для модернизации производства и безопасности на шахтах, а также улучшения экологии. В 2021 году на эти цели было потрачено 224 млн долларов, в 2022 году – 147 млн долларов.

3 ноября 2022 года примерно в 03:00 произошла трагедия на шахте им. Ленина в Карагандинской области. В компании "Арселор Миттал Темиртау" заявили, что на шахте при бурении газодренажных скважин случился внезапный выброс газа, а позже в тоннеле начался пожар. В момент происшествия под землей находились 106 работников предприятия, 101 из них был эвакуирован.

В результате мощного взрыва погибли пять металлургов, еще четверо были экстренно госпитализированы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте. Семьям погибших и пострадавших при выбросе газа на шахте будет оказана помощь.

В спасательных работах на шахте в Шахтинске на глубине 830 метров приняли участие 35 человек.

Акимат Карагандинской области опубликовал список погибших при аварии на шахте в Шахтинске. Видео с портретами погибших горняков распространили в Сети.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на брифинге в СЦК рассказал, сколько аварий было на шахте им. Ленина в Карагандинской области с ее открытия.

Ева Гоцкая