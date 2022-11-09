Депутат раскритиковал власти за медленный перевод ТЭЦ в Алматы с угля на газ

Депутат Мажилиса Артур Платонов заявил, что вопрос перевода ТЭЦ с угля на газ обсуждается уже не один год, однако до сих пор остается нерешенным, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам мажилисмена, у общества, специалистов и экспертов отрасли также вызывает многочисленные вопросы вариант строительства в Алматы новой газовой ТЭЦ, стоимостью более 300 млрд тенге, с консервацией действующей, работоспособной ТЭЦ-2.

В своем депутатском запросе он поинтересовался: "Насколько растянется строительство, как долго еще не будет решена одна из важнейших проблем алматинцев? При колоссальной стоимости проекта на кредиты, которые придется обслуживать много лет, при постоянном колебании курса, к какому росту тарифов это приведет?"

"В то же время вариант, который предлагали эксперты, экологи, активисты, был перевод ТЭЦ-2 с угля на газ. Это позволило бы при использовании современных технологий обеспечить безопасность, избежать серьезного роста оплаты тарифа, значительно быстрее улучшить экологическую ситуацию. Однако обстоятельного научного, технического анализа данного предложения не представлено. В связи с чем у горожан возникают вопросы: в чем настоящая причина того, что в правительстве предпочитают очень дорогостоящий, долгосрочный проект с займами, в том числе и в валюте? Кроме того, обращаем ваше внимание, что полной консервации ТЭЦ просто не бывает, все равно потребуются затраты на ее содержание". Депутат Мажилиса Артур Платонов

Исходя из вышеизложенного, мажилисмен предлагает:

поручить Министерству индустрии и инфраструктурного развития утвердить специальные технические условия по переводу ТЭЦ-2 на газ, технический ресурс которой позволяет эксплуатировать объект не один десяток лет;

рассмотреть целесообразность строительства в Алматы новой ТЭЦ.

8 октября стало известно, когда алматинскую ТЭЦ-2 переведут полностью на газ.

19 ноября 2021 года глава государства посетил алматинскую ТЭЦ-2. Переход предприятия на экологичное топливо позволит сократить количество вредных выбросов в семь раз.