Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Депутат раскритиковал власти за медленный перевод ТЭЦ в Алматы с угля на газ

критика, ТЭЦ Фото: parlam.kz
Депутат Мажилиса Артур Платонов заявил, что вопрос перевода ТЭЦ с угля на газ обсуждается уже не один год, однако до сих пор остается нерешенным, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам мажилисмена, у общества, специалистов и экспертов отрасли также вызывает многочисленные вопросы вариант строительства в Алматы новой газовой ТЭЦ, стоимостью более 300 млрд тенге, с консервацией действующей, работоспособной ТЭЦ-2.

В своем депутатском запросе он поинтересовался: "Насколько растянется строительство, как долго еще не будет решена одна из важнейших проблем алматинцев? При колоссальной стоимости проекта на кредиты, которые придется обслуживать много лет, при постоянном колебании курса, к какому росту тарифов это приведет?"

"В то же время вариант, который предлагали эксперты, экологи, активисты, был перевод ТЭЦ-2 с угля на газ. Это позволило бы при использовании современных технологий обеспечить безопасность, избежать серьезного роста оплаты тарифа, значительно быстрее улучшить экологическую ситуацию. Однако обстоятельного научного, технического анализа данного предложения не представлено. В связи с чем у горожан возникают вопросы: в чем настоящая причина того, что в правительстве предпочитают очень дорогостоящий, долгосрочный проект с займами, в том числе и в валюте? Кроме того, обращаем ваше внимание, что полной консервации ТЭЦ просто не бывает, все равно потребуются затраты на ее содержание".Депутат Мажилиса Артур Платонов

Исходя из вышеизложенного, мажилисмен предлагает:

  • поручить Министерству индустрии и инфраструктурного развития утвердить специальные технические условия по переводу ТЭЦ-2 на газ, технический ресурс которой позволяет эксплуатировать объект не один десяток лет;

  • рассмотреть целесообразность строительства в Алматы новой ТЭЦ.

8 октября стало известно, когда алматинскую ТЭЦ-2 переведут полностью на газ.

19 ноября 2021 года глава государства посетил алматинскую ТЭЦ-2. Переход предприятия на экологичное топливо позволит сократить количество вредных выбросов в семь раз.

Читайте также

Депутат о росте цен: Скоро вместо цветов будем дарить пучок укропа или петрушки

Депутат требует сменить собственника "АрселорМиттал Темиртау"

С минуты молчания началось заседание Мажилиса

Тамила Языкова
Мажилис Парламента РК Платонов Артур Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 ноября
Задержан бывший вице-министр МИИР РК
Задержан бывший вице-министр МИИР РК
автобус
В рубашке родился: появилось новое видео столкновения автобусов в Алматы
Филипп Киркоров шокировал публику в Алматы
Филипп Киркоров шокировал публику в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления