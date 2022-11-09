ДТП с автобусами в Алматы: врачи диагностировали амнезию у одного из водителей

После крупного ДТП в Алматы 8 ноября с участием двух автобусов врачи заявили об амнезии у одного из водителей. Также, по данным специалистов, поступившие в больницу находятся в стабильном состоянии, сообщает Zakon.kz.

Нуржан Ажибеков, заведующий отделением нейрохирургии ГКБ №4, рассказал, что в его отделении находятся четверо пострадавших. Среди них двое мужчин и две женщины. У всех черепно-мозговые травмы, состояние стабильное, добавил он.

Также Ажибеков уточнил, что у одного из пациентов ретроградная амнезия, т.е потеря памяти. А именно, у водителя. По словам врача, мужчина не помнит момент аварии. Его состояние стабильное.

Водитель второго автобуса тоже был госпитализирован. Информацию о его состоянии не озвучили, сославшись на следствие.

В свою очередь Даурен Тусупов, заведующий отделением политравмы ГКБ №4, заявил, что в его отделении находятся двое пострадавших: мужчина и женщина.

Они получают лечение в полном объеме, угрозы для жизни нет. У обоих черепно-мозговые травмы, травмы опорно-двигательного аппарата. У пострадавшей женщины также - травма грудной клетки. Все операции будут проведены после стабилизации пациентов. Они самостоятельно ходят, передвигаются, заключил он.

Еще трое пострадавших, в том числе ребенок, госпитализированы в БСНП. У всех состояние средней степени тяжести, стабильное.

После обеда 8 ноября на пересечении улиц Толе би – Абылай хана произошла крупная авария. В результате ДТП один пострадавший умер до приезда скорой помощи. За медицинской помощью обратился 21 человек.

В "Алматыэлектротранс" сообщили, что если следствием будет установлено, что в ДТП есть вина компании, то пострадавшим будет оказана вся помощь.

В полиции также уточнили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 345 ч. 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".