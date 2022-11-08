В полиции Алматы рассказали подробности смертельного ДТП с автобусами

В пресс-службе Департамента полиции Алматы рассказали подробности смертельного ДТП с участием автобусов, сообщает Zakon.kz.

35-летний водитель автобуса МАЗ ехал по ул. Абылай хана в южном направлении и на пересечении с ул. Толе би выехал на запрещающий сигнал светофора, допустив столкновение с автобусом, который ехал по ул. Толе би в восточном направлении.

После столкновения водитель автобуса 98-го маршрута, продолжив движение, выехал на тротуар, где сбил пешеходов. В результате один из них, 37-летний мужчина, скончался на месте происшествия.

Данный факт зарегистрирован по ч. 3 ст. 345 УК РК.

Назначены соответствующие экспертизы.

8 ноября в Алматы столкнулись троллейбусы и автобусы.

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