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Конор Макгрегор собирается купить "Ливерпуль"

Футбол UFC Ливерпуль Фото: Instagram/thenotoriousmma
Как только стало известно, что владелец английского "Ливерпуля" Джон Генри хочет продать свой клуб, то появилось немало покупателей. В их числе оказался и знаменитый экс-чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор, сообщает Zakon.kz.

Макгрегор серьезно заявил о намерении стать владельцем знаменитого английского футбольного клуба "Ливерпуль".

"С удовольствием! Я запросил информацию об этом. Как только я услышал, что команду выставили на продажу. Какой поворот событий! Какой клуб!"Конор Макгрегор

Ирландец является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. По версии Forbes, Конор Макгрегор в прошлом году стал самым богатым спортсменом планеты. Его доход составил 180 миллионов долларов, куда вошли зарплата, рекламные контракты и бонусы.

Как предполагают некоторые источники, "Ливерпуль" оценивают не меньше чем в 4 миллиарда евро. Сумма выстраивается из-за истории клуба, его трофеев, фанатской базы и высокой коммерческой ценности.

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Куандык Шынасилов
UFC Макгрегор Конор Ливерпуль
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