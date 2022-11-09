Конор Макгрегор собирается купить "Ливерпуль"

Как только стало известно, что владелец английского "Ливерпуля" Джон Генри хочет продать свой клуб, то появилось немало покупателей. В их числе оказался и знаменитый экс-чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор, сообщает Zakon.kz.

Макгрегор серьезно заявил о намерении стать владельцем знаменитого английского футбольного клуба "Ливерпуль".

I WOULD LOVE IT! I requested my information on this, yes. Soon as I heard. What a turn of events! What a club! @LFC https://t.co/HD0ELlhKOH November 8, 2022

"С удовольствием! Я запросил информацию об этом. Как только я услышал, что команду выставили на продажу. Какой поворот событий! Какой клуб!" Конор Макгрегор

Ирландец является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. По версии Forbes, Конор Макгрегор в прошлом году стал самым богатым спортсменом планеты. Его доход составил 180 миллионов долларов, куда вошли зарплата, рекламные контракты и бонусы.

Как предполагают некоторые источники, "Ливерпуль" оценивают не меньше чем в 4 миллиарда евро. Сумма выстраивается из-за истории клуба, его трофеев, фанатской базы и высокой коммерческой ценности.

Новость по теме Установлена цена на продажу футбольного клуба "Ливерпуль"

Наслаждайтесь любимыми видами спорта с широкой линией от Parimatch. Новые игроки получают бонус до 70 000 тенге к первому пополнению!