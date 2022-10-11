Министр озвучил сроки запуска КТК в полном объеме

Министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании правительства озвучил сроки запуска работы Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в полном объеме, сообщает корреспондент Zakon.kz

Болат Акчулаков заявил, что сегодня на КТК из трех выносных причальных устройств (ВПУ) работает одно.

Из-за ремонтных работ на Кашагане работа одного ВПУ КТК достаточна для текущих объемов. Полноценная работа КТК ожидается в октябре текущего года. Министр энергетики РК Болат Акчулаков

11 октября глава Минэнерго также рассказал, с чем связано снижение объемов добычи нефти на Кашагане.

20 марта при пятибалльном шторме, когда ветер сместил силовой каркас одного из трех плавучих шлангов (они используются для отгрузки нефти на танкеры), был поврежден комплекс оборудования выносных причальных устройств (ВПУ-3) морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Позднее КТК сообщил о повреждении второго выносного причального устройства (ВПУ-2) после шторма.

28 марта в КТК заявили, что возобновлена работа на одном из причалов.

6 апреля министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах Мажилиса рассказал, как обстоит ситуация на КТК с отгрузкой казахстанской нефти после ЧП.