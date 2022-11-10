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Как будут проходить теледебаты кандидатов в президенты Казахстана

выборы Фото: freepik
11 ноября в 20:00 в прямом эфире телеканала "Хабар" состоятся телевизионные дебаты кандидатов в президенты Казахстана и их доверенных лиц, организованные Центральной избирательной комиссией РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно регламенту, теледебаты будут состоять из четырех раундов.

Первый раунд – "Презентация предвыборной программы", в котором состоятся выступления каждого участника с целью представления своей платформы.

Второй раунд – "Дискуссионная сессия", в котором участники смогут задать своим оппонентам по два вопроса.

Третий раунд – "Вопросы от избирателей".

До 10 ноября 2022 года на базе телеканала был открыт прием заявок "Спроси у кандидата". Избиратели имели возможность задать вопрос любому кандидату. Для этого они должны были записать видеовопрос длительностью не более 1 минуты и направить на электронный адрес debaty-2022@khabar.kz.

По одному вопросу от избирателей будут заданы каждому кандидату по рандомному принципу. Не озвученные в эфире видеообращения будут переданы в штабы кандидатов для предоставления ответов в порядке.

Четвертый раунд – "Обращение к избирателям", где участники обратятся к избирателям.

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Отметим, что вместо действующего президента Касым-Жомарта Токаева в теледебатах будет принимать участие доверенное лицо – спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

Внеочередные выборы президента назначены на 20 ноября 2022 года.

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