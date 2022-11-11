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Арестован водитель автобуса, допустивший смертельное ДТП в Алматы

Арестован водитель автобуса, допустивший смертельное ДТП в Алматы Фото: Zakon.kz
11 ноября стало известно, что арестован водитель автобуса, допустивший смертельное ДТП в Алматы. Он будет под стражей до 9 января, сообщает Zakon.kz.
11 ноября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании срока содержания под стражей в отношении подозреваемого на два месяца (до 9 января 2023 года). Суд Алматы

8 ноября на пересечении улиц Толе би – Абылай хана произошло столкновение двух пассажирских автобусов. В результате крупной аварии один человек скончался и еще 21 получил травмы. Большую половину пострадавших госпитализировали. Момент столкновения двух автобусов попал на видео.

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