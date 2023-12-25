Смертельное ДТП в Алматы: ударившего водителя автобуса арестовали

Суд в Алматы арестовал мужчину, напавшего на водителя автобуса. Об этом Zakon.kz 25 декабря 2023 года сообщили в специализированном межрайонном следственном суде города.

Из официального сообщения следует:

"24 декабря постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования было удовлетворено и санкционировано содержание под стражей в отношении подозреваемого А. сроком на 2 месяца".

Жуткое ДТП в Алматы, унесшее жизни трех человек, произошло вечером 22 декабря 2023 года. Тогда автобус въехал в группу людей, которые стояли возле остановки.

Позже полиция опубликовала видео с камер наблюдения, на котором запечатлен наезд автобуса на толпу.

Трагедия произошла из-за конфликта водителя и пассажира. Мужчина ударил женщину-водителя – она потеряла сознание и управление над транспортом. После чего неуправляемый автобус врезался в людей.