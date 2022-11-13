"Барыс" на выезде обыграл лидера Восточной конференции – "Салавата Юлаева"

13 ноября прошел матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Салаватом Юлаевым" (Уфа) и "Барысом" из Астаны. Казахстанский клуб преподнес сюрприз, переиграв в гостях уфимскую дружину, которая сейчас возглавляет Восточную конференцию, сообщает Zakon.kz.

"Салават Юлаев" и "Барыс" снова сыграли в Уфе. Первый раз это было полмесяца назад, когда уфимцы разгромили астанчан со счетом 5:1. В этот раз такого сценария не повторилось, гости были более удачливы и надежны в обороне. Судьбу поединка решила единственная шайба в исполнении Егора Петухова, который забил ее в конце второго периода.

Счет 1:0 продержался почти всю игру, а за несколько секунд до окончания противостояния игрок "Барыса" Аркадий Шестаков закрыл вопрос о победителе, забив в пустые ворота уфимской команды. 2:0 – "Барыс" возвращается в зону плей-офф "Востока", поднимаясь на 8-е место турнирной таблицы.

Следующую игру казахстанские хоккеисты снова проводят в гостях с еще одним фаворитом Восточной конференции – "Автомобилистом" из Екатеринбурга – 15 ноября.

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