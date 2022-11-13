Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"Барыс" на выезде обыграл лидера Восточной конференции – "Салавата Юлаева"

Хоккей Победа Барыса Фото: Instagram/barys_official
13 ноября прошел матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Салаватом Юлаевым" (Уфа) и "Барысом" из Астаны. Казахстанский клуб преподнес сюрприз, переиграв в гостях уфимскую дружину, которая сейчас возглавляет Восточную конференцию, сообщает Zakon.kz.

"Салават Юлаев" и "Барыс" снова сыграли в Уфе. Первый раз это было полмесяца назад, когда уфимцы разгромили астанчан со счетом 5:1. В этот раз такого сценария не повторилось, гости были более удачливы и надежны в обороне. Судьбу поединка решила единственная шайба в исполнении Егора Петухова, который забил ее в конце второго периода.

Счет 1:0 продержался почти всю игру, а за несколько секунд до окончания противостояния игрок "Барыса" Аркадий Шестаков закрыл вопрос о победителе, забив в пустые ворота уфимской команды. 2:0 – "Барыс" возвращается в зону плей-офф "Востока", поднимаясь на 8-е место турнирной таблицы.

Следующую игру казахстанские хоккеисты снова проводят в гостях с еще одним фаворитом Восточной конференции – "Автомобилистом" из Екатеринбурга – 15 ноября.

 

Наслаждайтесь любимыми видами спорта с широкой линией от Parimatch. Новые игроки получают бонус до 150 000 тенге к первому пополнению!

 

Читайте также

Казахстанские теннисистки сыграют с грозным соперником на отборе ЧМ-2023

Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира

Александр Недовесов завоевал 25-й титул на "Челленджерах"

Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO
Алимханулы – Бентли. Как прошел бой за титул чемпиона мира
паспорт РФ
Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии
Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира
Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления