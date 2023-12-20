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"Барыс" уступил "Салавату Юлаеву" на выезде

"Барыс" уступил "Салавату Юлаеву" на выезде Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" проиграл в выездном матче уфимскому "Салавату Юлаеву" с минимальным разрывом в счете во время матча регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

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В первом периоде астанинцы дважды лидировали в счете благодаря усилиям Понтуса Оберга и Энтони Камара. Но хозяева льда оба раза смогли сравнять счет. Во втором периоде уфимцы взяли инициативу в свои руки и полностью вели игру.

Встреча закончилась с небольшим разрывом в пользу "Салавата Юлаева" – 5:4.

0:1 – 08:15 – Оберг (Старченко)

1:1 – 10:29 – Коледов (Хафизуллин, Сучков)

1:2 – 11:46 – Камара (ЛаБейт)

2:2 – 14:02 – Тимкин (Кулёмин, Ефремов)

3:2 – 23:03 – Мелош (Шмелёв, Шаров) ГБ

4:2 – 26:42 – Сучков (Шмелёв, Шаров)

4:3 – 44:33 – Шестаков (Оберг, Ножье)

4:4 – 54:56 – Рымарев (Шестаков, Скленичка) ГБ

5:4 – 57:22 – Кулёмин (Хмелевский, Бирюков).

Игра стала первой после смены главного тренера. На днях стало известно, что Галыма Мамбеталиева отправили в отставку, Олег Болякин принял пост.

Двумя неделями ранее Астанинский "Барыс" проиграл новосибирской "Сибири" со счетом 1:5 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

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