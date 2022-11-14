В Турции задержали возможного исполнителя теракта в Стамбуле

В МВД Турции указали на причастность курдский организаций, сообщает Zakon.kz.

Власти Турции задержали человека, который, вероятно, оставил взрывное устройство на центральной пешеходной улице Стамбула, сообщает МВД Турции.

Собранные турецкими следователями улики указывают на причастность действующих в Сирии курдских организаций к теракту в Стамбуле.

13 ноября в Стамбуле произошел мощный взрыв. По последним данным, число погибших возросло до шести, ранены 53 человека.

Генконсульство РК выясняет, есть ли среди пострадавших казахстанцы.