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Тройняшек в Астане назвали Касым, Жомарт и Кемел

Тройняшек в Астане назвали Касым, Жомарт и Кемел Фото: gov.kz
В Астане в семье Марал и Сабита Соппек родились трое мальчиков, которых назвали в честь президента страны Касым, Жомарт и Кемел, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного акимата, имена детям дал дедушка.

1 июня в Актобе родились тройняшки. Их тоже назвали в честь президента.

А вот в Актау близнецы Касым и Жомарт делят на двоих прозвище "президент". Имена детям дала бабушка.

У казахов традиция – называть новорожденных в честь исторических событий или известных людей. Имя Касым-Жомарт стало популярным после 2019 года.

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