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В Казахстане мать семерых дочерей родила тройню: детей назвали Касым, Жомарт и Кемел

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, детская больница, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 03:03 Фото: primeminister.kz
33-летняя Гульназ Ходжабекова из села Абай Келесского района Туркестанской области родила тройню. Мальчиков назвали Касым и Жомарт, а девочку – Кемел, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал OTYRAR, для многодетной семьи Мынжасар рождение тройни – это большая радость. Вес каждого малыша составил по два кг.

"В связи с некоторыми противопоказаниями женщине пришлось сделать операцию", – говорится в сообщении.

Многодетная женщина поблагодарила медперсонал акушерского блока первого перинатального центра за высокий профессионализм.

"Детям мы дали имена Касым, Жомарт и Кемел в надежде, что они будут, как наш президент. Я счастлива", – поделилась Гульназ Ходжабекова.
Дети, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 03:03

Фото: Telegram/OTYRAR

В этом же месяце в селе Сыргели Туркестанской области неожиданное развитие получило дело о смерти трехлетней девочки Асылым, которую в мае этого года обнаружили мертвой в уличном туалете.

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