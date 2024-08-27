В Казахстане мать семерых дочерей родила тройню: детей назвали Касым, Жомарт и Кемел

33-летняя Гульназ Ходжабекова из села Абай Келесского района Туркестанской области родила тройню. Мальчиков назвали Касым и Жомарт, а девочку – Кемел, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал OTYRAR, для многодетной семьи Мынжасар рождение тройни – это большая радость. Вес каждого малыша составил по два кг.

"В связи с некоторыми противопоказаниями женщине пришлось сделать операцию", – говорится в сообщении.

Многодетная женщина поблагодарила медперсонал акушерского блока первого перинатального центра за высокий профессионализм.

"Детям мы дали имена Касым, Жомарт и Кемел в надежде, что они будут, как наш президент. Я счастлива", – поделилась Гульназ Ходжабекова.

Фото: Telegram/OTYRAR

В этом же месяце в селе Сыргели Туркестанской области неожиданное развитие получило дело о смерти трехлетней девочки Асылым, которую в мае этого года обнаружили мертвой в уличном туалете.