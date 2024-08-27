В Казахстане мать семерых дочерей родила тройню: детей назвали Касым, Жомарт и Кемел
Фото: primeminister.kz
33-летняя Гульназ Ходжабекова из села Абай Келесского района Туркестанской области родила тройню. Мальчиков назвали Касым и Жомарт, а девочку – Кемел, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Telegram-канал OTYRAR, для многодетной семьи Мынжасар рождение тройни – это большая радость. Вес каждого малыша составил по два кг.
"В связи с некоторыми противопоказаниями женщине пришлось сделать операцию", – говорится в сообщении.
Многодетная женщина поблагодарила медперсонал акушерского блока первого перинатального центра за высокий профессионализм.
"Детям мы дали имена Касым, Жомарт и Кемел в надежде, что они будут, как наш президент. Я счастлива", – поделилась Гульназ Ходжабекова.
Фото: Telegram/OTYRAR
В этом же месяце в селе Сыргели Туркестанской области неожиданное развитие получило дело о смерти трехлетней девочки Асылым, которую в мае этого года обнаружили мертвой в уличном туалете.
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