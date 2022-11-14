Эксперт: Кардинальных изменений от встречи Байдена и Цзиньпина ждать не стоит

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели дипломатическую встречу в Индонезии, где с 15 по 16 ноября пройдет саммит "Большой двадцатки" (G20). Эксперт дал оценку прошедшим переговорам, сообщает Zakon.kz.

Президент США и Си Цзиньпин провели официальную встречу на индонезийском острове Бали перед ежегодным саммитом лидеров "Большой двадцатки".

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина – это встреча прежде всего двух глав самых могущественных на сегодняшний день держав, экономических и военно-политических супергигантов.

Внимание мировой общественности приковано к данной встрече, потому что сегодня Китай и США переживают достаточно острый этап геополитической и экономической конкуренции.

Но есть опасение, что связи между этими двумя державами будут нарушены, и это грозит тем, что это вся мировая архитектоника экономических взаимоотношений за последние 30-40 лет поменяется.

Председатель КНР Си Цзиньпин и Джо Байден провели переговоры и обменялись рукопожатием и пытались найти хоть какие-то компромиссные решения – это неплохой сигнал о том, что в целом ситуация не выходит на такую критическую линию.

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Пока и президент США утверждает, что его страна не собирается переходить в острую конфронтацию, и со стороны китайского лидера есть пожелания спрогнозированности отношений.

Однако ожидать какого-то резкого потепления после встречи, конечно же, не стоит, так как за противостоянием США и КНР стоят очень серьезные интересы.

Проблема прежде всего в том, что США чувствуют, как начинают проигрывать геополитическую и геоэкономическую гонку. Поэтому Вашингтон крайне недоволен возможностью усугубления ситуации. При таком повороте событий не исключено, что Китай к 2030 году полностью обойдет Соединенные Штаты Америки в своем экономическом, технологическом и другом развитии.

По этому поводу есть двухпартийный консенсус США, который говорит о том, что необходимо реформировать отношения с Китаем таким образом, чтобы Китай не смог опередить Америку и сместить США с пьедестала как самую могущественную экономическую и военно-политическую державу.

Этот фактор никуда не денется, поэтому ожидать сильного потепления отношений было бы весьма наивно. Но есть позитивный знак того, что обе эти державы находят между собой общий язык и не скатываются в прямую конфронтацию.

Как говорится в официальных сообщениях, по итогам встречи не будет какого-то совместного заявления. И в целом при всей важности этой встречи необходимо понимать, что "Двадцатка" – это встреча 20 самых больших и могущественных стран мира.

Вместе с тем в подготовительной деятельности саммита проделана большая работа, но каких-то кардинальных изменений от этих переговоров, по моему мнению, ждать не стоит.