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Ситуация в Украине: Зеленский посетил Херсон, в ЕС заявили о неготовности обсуждать новые санкции против РФ

Украина Фото: unsplash
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что Европейский союз пока не готов обсуждать новые санкции против Российской Федерации, сообщает Zakon.kz.

  • Президент Владимир Зеленский посетил Херсон, который ранее был под контролем России.

  • Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев рассчитывает в ноябре и декабре получить от зарубежных партнеров 7,8 млрд долларов США.

  • "Мы оставляем это (визит Зеленского в Херсон. – Прим. ред.) без комментариев. Вы знаете, что это территория РФ", – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

  • Актер Джим Керри попал в список 100 граждан Канады, которым Россия запретила въезд на свою территорию. В список также есть "высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур, которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса",– говорится в сообщении МИД РФ.

  • Венгрия единственной из стран ЕС отказалась участвовать в подготовке украинских солдат и финансировать эту миссию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

  • США ввели новые санкции против ряда связанных с Россией физических, юридических лиц и воздушных судов, говорится в опубликованных документах американского минфина.

  • Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в России — министр обороны Украины Алексей Резников.

  • Россия не приемлет предварительных условий по Украине, в том числе требования вывести войска, в диалоге нужно учитывать ситуацию на земле — МИД РФ.

  • Эммануэль Макрон призвал активизировать дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта в Украине сели за стол переговоров.

  • Президент РФ Владимир Путин подписал указ, допускающий службу по призыву в ВС РФ лиц с иностранным гражданством. При этом граждане, подвергавшиеся административному наказанию за употребление наркотиков, не смогут еще год после этого заключать контракт на службу в ВС РФ.

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Россия Ситуация в Украине Европейский Союз Зеленский Владимир Макрон Эмманюэль Путин Владимир Венгрия Канада
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