Ситуация в Украине: Зеленский посетил Херсон, в ЕС заявили о неготовности обсуждать новые санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский посетил Херсон, который ранее был под контролем России.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев рассчитывает в ноябре и декабре получить от зарубежных партнеров 7,8 млрд долларов США.

"Мы оставляем это (визит Зеленского в Херсон. – Прим. ред.) без комментариев. Вы знаете, что это территория РФ", – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Актер Джим Керри попал в список 100 граждан Канады, которым Россия запретила въезд на свою территорию. В список также есть "высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур, которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса",– говорится в сообщении МИД РФ.

Венгрия единственной из стран ЕС отказалась участвовать в подготовке украинских солдат и финансировать эту миссию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

США ввели новые санкции против ряда связанных с Россией физических, юридических лиц и воздушных судов, говорится в опубликованных документах американского минфина.

Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в России — министр обороны Украины Алексей Резников.

Россия не приемлет предварительных условий по Украине, в том числе требования вывести войска, в диалоге нужно учитывать ситуацию на земле — МИД РФ.

Эммануэль Макрон призвал активизировать дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта в Украине сели за стол переговоров.