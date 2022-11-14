Ситуация в Украине: Зеленский посетил Херсон, в ЕС заявили о неготовности обсуждать новые санкции против РФ
Президент Владимир Зеленский посетил Херсон, который ранее был под контролем России.
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев рассчитывает в ноябре и декабре получить от зарубежных партнеров 7,8 млрд долларов США.
"Мы оставляем это (визит Зеленского в Херсон. – Прим. ред.) без комментариев. Вы знаете, что это территория РФ", – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Актер Джим Керри попал в список 100 граждан Канады, которым Россия запретила въезд на свою территорию. В список также есть "высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур, которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса",– говорится в сообщении МИД РФ.
Венгрия единственной из стран ЕС отказалась участвовать в подготовке украинских солдат и финансировать эту миссию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
США ввели новые санкции против ряда связанных с Россией физических, юридических лиц и воздушных судов, говорится в опубликованных документах американского минфина.
Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в России — министр обороны Украины Алексей Резников.
Россия не приемлет предварительных условий по Украине, в том числе требования вывести войска, в диалоге нужно учитывать ситуацию на земле — МИД РФ.
Эммануэль Макрон призвал активизировать дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта в Украине сели за стол переговоров.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, допускающий службу по призыву в ВС РФ лиц с иностранным гражданством. При этом граждане, подвергавшиеся административному наказанию за употребление наркотиков, не смогут еще год после этого заключать контракт на службу в ВС РФ.