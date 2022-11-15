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Минюст: Ситуация по делу Стати находится в состоянии, благоприятном для Казахстана

Минюст: Ситуация по делу Стати находится в состоянии благоприятном для Казахстана Фото: Zakon.kz
Министр юстиции РК Канат Мусин в кулуарах правительства прокомментировал ситуацию по делу Стати, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнили представители СМИ, ранее сообщалось, что дело Стати сфабриковали Боранбаев вместе с экс-главой КНБ Каримом Масимовым. В этой связи они поинтересовались, не станет ли это разбирательство по январским событиям в отношении Масимова козырем для Стати в суде против Казахстана.

"Январские события влияния на рассмотрение дела Стати не оказывают. Ситуация по делу Стати находится в состоянии, благоприятном для Казахстана". Министр юстиции РК Канат Мусин

При этом министр отметил, что разбирательство по так называемому делу Стати проводится в разных юрисдикциях, разных странах – Великобритании, США и некоторых других странах и осуществляется в соответствии с принципами зарубежного права и на основании тех доводов, которые предъявляются сторонами.

"Подробности дела я рассказывать не могу, ввиду наличия обязательств по конфиденциальности".Глава Минюста РК

6 января КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены. Были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица. 25 августа стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова завершилось. Экс-глава КНБ может быть приговорен к 17 годам лишения свободы.

17 марта стало известно, что задержан казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев. Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

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