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Акмолинца подозревают в намеренном заражении ВИЧ своей жены

заражение, СПИД, Астана Фото: pexels
Полиция подозревает жителя Акмолинской области в намеренном заражении гражданской супруги вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщает Zakon.kz.

В июле сотрудники Центра по профилактике и борьбе со СПИДом обнаружили у жительницы Астаны положительный ВИЧ-статус.

Оказалось, что женщина проживает в гражданском браке с жителем одного из районов Акмолинской области. С 2014 года он является ВИЧ-инфицированным и состоит на диспансерном учете в Акмолинском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

Для женщины это было неожиданностью. Она рассказала, что гражданский супруг скрыл от нее наличие ВИЧ-инфекции.

Проводится досудебное расследование по статье “Заражение вирусом иммунодефицита человека”. Теперь мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

Эксперт назвала самый быстрый способ пройти обследование на ВИЧ в Казахстане. Также стало известно, как жители столицы заражаются ВИЧ.

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