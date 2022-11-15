Гражданину дается шанс решить свою судьбу и судьбу государства – эксперт о важности предстоящих выборов

Конституционная реформа расширила возможности участия гражданского общества в формировании новой политической системы и государственного управления. Об этом Zakon.kz заявил старший координатор команды волонтеров Лидер.кз Астаны Дамир Салимов.

По мнению Дамира Салимова, конституционная реформа положила начало большим политическим трансформациям, которых общество ждало достаточное количество лет.

"Эти изменения были необходимы, но не находили своего отражения. Но январские события подтолкнули государственный аппарат к политическим реформам, в первую очередь были внесены изменения в Конструкцию. Это расширило и раздвинуло возможности участия гражданского общества в формировании новой политической системы и государственного управления". Старший координатор команды волонтеров Лидер.кз Астаны Дамир Салимов

Важным шагом в формировании нового общества, по его словам, являются президентские выборы.

"Выборы – это, в первую очередь, проявление гражданской воли, которая реализуется в рамках влияния на госсистему управления, и возможность быть вовлеченным в эти реформы. Этот процесс нужно популяризировать для того, чтобы в гражданском обществе появилась социальная привычка высказывать свое отношение к власти через выборы. В рамках общей пропаганды и популяризации необходимо привить мысль о том, что человеку, гражданину дается шанс решить свою судьбу и судьбу государства на ближайшие пять-семь лет, в зависимости от уровней проведения выборов". Дамир Салимов

Он говорит, что в такие периоды важно не оставаться безучастным. При этом, отметил спикер, суть выборов должна выдерживаться, и они не должны носить принудительную форму.

"Выбор на то и выбор. Он начинается с того, что я сам решаю, пойду я голосовать или нет. Если пойду, то за какую программу, за какого кандидата. В выборном законодательстве добавлена графа "Против всех". Любой гражданин может воспользоваться ею и проголосовать против всех кандидатов. Это не отказ от выбора как такового, а своего рода заявление, сигнал для государственной власти, для чиновников, что народ признает или не признает легитимность этих выборов". Дамир Салимов

21 октября завершилась регистрация, определены кандидаты в президенты.

31 октября стало известно, что для президентских выборов в Казахстане изготовят более 12 млн бюллетеней.

Выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября 2022 года.