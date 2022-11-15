Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Эрдоган и Байден провели встречу на полях саммита G20 на Бали

Эрдоган и Байден Фото: tccb.gov.tr
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита G20 на Бали 15 ноября встретился с американским лидером Джо Байденом, сообщает Zakon.kz.

По информации турецкой газеты Trthaber, переговоры прошли в закрытом для прессы режиме.

Президент США Байден выразил соболезнования турецкому лидеру в связи с терактом в Стамбуле.

Также Байден поблагодарил президента Эрдогана за его усилия по решению проблемы в зерновом коридоре между Россией и Украиной и возобновлению судоходства.

В ходе встречи были обсуждены отношения между двумя странами, а также подняты вопросы торговли и безопасности.

Президенты обсудили дальнейшую координацию по линии НАТО.

После Эрдоган встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

15 ноября на саммите G20 председатель КНР Си Цзиньпин выступил с заявлением. Он отметил, что "мир должен решительно противостоять попыткам политизировать вопросы продовольствия и энергетики". Также он призвал снять односторонние санкции.

Эрдоган и Байден

Фото: tccb.gov.tr


Читайте также

Си Цзиньпин призвал снять односторонние санкции

В ООН проголосовали за репарации Украине от России, Казахстан воздержался

Дональд Трамп не пришел в конгресс для показаний по делу о штурме Капитолия

Анастасия Стативкина
Байден Джо Эрдоган Реджеп Тайип
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ООН проголосовала за репарации Украине от России
В ООН проголосовали за репарации Украине от России, Казахстан воздержался
похолодание в Казахтане, заморозки
Похолодание до 20 градусов ожидается в Казахстане
торги на бирже
Курс доллара еще снизился на торгах 14 ноября
Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменову осудили на семь лет
Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменову осудили на семь лет
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления