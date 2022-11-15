Эрдоган и Байден провели встречу на полях саммита G20 на Бали
По информации турецкой газеты Trthaber, переговоры прошли в закрытом для прессы режиме.
Президент США Байден выразил соболезнования турецкому лидеру в связи с терактом в Стамбуле.
Также Байден поблагодарил президента Эрдогана за его усилия по решению проблемы в зерновом коридоре между Россией и Украиной и возобновлению судоходства.
В ходе встречи были обсуждены отношения между двумя странами, а также подняты вопросы торговли и безопасности.
Президенты обсудили дальнейшую координацию по линии НАТО.
После Эрдоган встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
15 ноября на саммите G20 председатель КНР Си Цзиньпин выступил с заявлением. Он отметил, что "мир должен решительно противостоять попыткам политизировать вопросы продовольствия и энергетики". Также он призвал снять односторонние санкции.
Фото: tccb.gov.tr