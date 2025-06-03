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Происшествия

Пожар в ЖК "Семь бочек" в Астане: стали известны новые подробности

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 02:09 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астане загорелся утеплитель наружной обшивки с 6 по 16 этажи ЖК "Семь бочек" и балкона на 14-м этаже, сообщает Zakon.kz.

Огонь охватил площадь в 250 кв. м.

"Самостоятельно вышли на улицу около 100 жителей, силами ДЧС эвакуировано 15 человек. Пострадавших нет, причина устанавливается". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в жилом комплексе в Астане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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