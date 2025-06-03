Пожар в ЖК "Семь бочек" в Астане: стали известны новые подробности
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астане загорелся утеплитель наружной обшивки с 6 по 16 этажи ЖК "Семь бочек" и балкона на 14-м этаже, сообщает Zakon.kz.
Огонь охватил площадь в 250 кв. м.
"Самостоятельно вышли на улицу около 100 жителей, силами ДЧС эвакуировано 15 человек. Пострадавших нет, причина устанавливается". Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в жилом комплексе в Астане.
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