Пожар в ЖК "Семь бочек" в Астане: стали известны новые подробности

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Астане загорелся утеплитель наружной обшивки с 6 по 16 этажи ЖК "Семь бочек" и балкона на 14-м этаже, сообщает Zakon.kz.

Огонь охватил площадь в 250 кв. м. "Самостоятельно вышли на улицу около 100 жителей, силами ДЧС эвакуировано 15 человек. Пострадавших нет, причина устанавливается". Пресс-служба МЧС РК Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в жилом комплексе в Астане.

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