Боксер Айдос Ербосынулы пошел на поправку в американской клинике

16 ноября из-за океана поступила положительная информация о состоянии здоровья казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы, который находится в одном из медицинских учреждений США, где получает помощь врачей, сообщает Zakon.kz.

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К услугам американских врачей казахстанский боксер обратился после своего поединка с кубинцем Давидом Моррела 6 ноября, где получил травму. Представители Айдоса сообщили о хороших новостях о состоянии его здоровья.

"Наш герой, боксер второго среднего веса Айдос Ербосынұлы, после операции был переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату. По словам представителя компании в США, его здоровье значительно улучшилось. Боксер все еще будет находиться под контролем врачей. Давайте поддержим нашего героя". Заявление Suleimen Promotions

6 ноября Айдос Ербосынулы проиграл кубинцу Давиду Моррела в поединке за титул чемпиона мира WBA Regular, после чего ему понадобилась медицинская помощь врачей города Миннеаполис. Боксеру сделали операцию.