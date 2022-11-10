Токаев пожелал выздоровления боксеру Айдосу Ербосынулы

Глава государства направил слова поддержки спортсмену, который показал на профессиональном ринге высокое мастерство и подлинное мужество, сообщает Zakon.kz.

"Все казахстанские болельщики болели за Вас в поединке с кубинским боксером. Естественно, в условиях конкуренции бывают и победы, и поражения. Самое главное – это здоровье. Желаю скорейшего выздоровления. Уверен, что после возвращения Вы продолжите вносить вклад в развитие отечественного бокса", – говорится в телеграмме.

6 ноября Айдос Ербосынулы впервые проиграл на профи-ринге нокаутом. После встречи его унесли на носилках в клинику, где он впал в кому.

Пожелания о выздоровлении выразили мексиканский боксер Сауль Канело Альварес и Геннадий Головкин.

Также на ситуацию с казахстанским боксером, впавшим в кому, отреагировал и Димаш Кудайберген.