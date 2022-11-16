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"Держать руку на пульсе мировых перемен": политолог о значении G20 для Казахстана

Бали – саммит G20 – инициативы мировых лидеров Фото: m.news.cn
Для Казахстана важны новости саммита G20, участником которой наша страна официально не является. Казахстан, являясь значимым региональным актором, придерживается мультивекторной внешней политики, поэтому напрямую не вовлекается в решение глобальных и мировых проблем.

Учитывая однако фактор сильного геополитического действия наиболее значимых акторов G20 на евразийском пространстве, где расположен Казахстан и где мы остро ощущаем все "ветры" мировой политики, мы никак не можем обойти вниманием саммит ведущих лидеров двадцати мировых держав.

Республика Казахстан находится в стратегических политических и полноценных торгово-экономических отношениях с КНР и Россией, с единой Европой (ЕС), азиатскими странами, поддерживает тесные связи с государствами Ближнего Востока.

В этом смысле решения саммита G20 для нас не просто интересны, а важны, заставляют держать руку на пульсе мировых перемен, рассматривать наиболее благоприятные повороты для нашей многовекторности.

Сначала о группе стран G20

Здесь проживает более 60% населения планеты, которых представляют на таких саммитах, как правило, лидеры этих государств. По данным Всемирного банка, на государства G20 приходится свыше 80% мирового ВВП и более 75% мировой торговли.

Группа возникла в 1999 году вследствие Азиатского финансового кризиса, он, как мы знаем, очень сильно ослабил мировую экономику.

Целью G20 первоначально было снизить в будущем риски возникновения финансовых кризисов и создать условия для устойчивого роста финансовых и экономических систем в мире.

Если посмотреть на региональное представительство, то сразу обнаруживаем два наиболее представленных региона – это Европа (Великобритания, Германия, Франция, Италия, ЕС) и Азия (Китай, Индия, Индонезия, Япония, Южная Корея), а также влиятельнейший американский вектор в лице лидеров США и Канады.

Кроме них в G20 входят лидеры России, Австралии, ЮАР, а также весомые государства латиноамериканского континента (Аргентина, Бразилия, Мексика), Ближнего Востока – это Саудовская Аравия и Турция.

Помимо лидеров "двадцатки", в работе саммита приняли участие также глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, президент ФИФА Джанни Инфантино, генсек Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корманн.

Все они для Республики Казахстан важны как устойчивые партнеры в настоящем и в будущем.

Очень важной была встреча лидеров КНР и США, от этой встречи зависела в целом мировая картина и последующие мировые процессы. Оба лидера –Байден и Си Цзиньпинь – провели ряд двусторонних консультативных встреч.

Очень важно, что лидеры встретились. Очень важно, что договорились вести активный диалог на уровне высокопоставленных представителей руководства. Интересна была самостоятельность и уверенность Китая в политических вопросах.

США и Китай договорились о возобновлении сотрудничества в вопросах борьбы с изменениями климата, которое было прервано минувшим летом в момент резкого обострения двусторонних отношений из-за проблемы Тайваня.

Тайваньский вопрос находится в центре фундаментальных интересов Китая, является политической основой китайско-американских отношений и первой красной линией в этих отношениях, которую нельзя переступать.

Среди вопросов двустороннего обсуждения – "провокационное поведение КНДР" и многочисленные ракетные испытания. Китай заявил, что "не стремится к эскалации" ситуации в этом вопросе.

Самое главное, что оба лидера заявили, что готовы к сотрудничеству в вопросах "глобальной макроэкономической стабильности, включая облегчение долгового бремени, безопасности здравоохранения и глобальной продовольственной безопасности".

Си Цзиньпин выступил за "взаимное уважение" в отношениях двух стран и указал, что "в нынешних условиях у Китая и США больше, а не меньше общих интересов".

Украинский вопрос и ядерная война

Си Цзиньпин заявил на переговорах о своей "глубокой обеспокоенности" военным конфликтом в Украине. Китай всегда стоял на стороне мира. Выступает за возобновление переговорного процесса.

Оба лидера США и КНР подтвердили принцип недопустимости ядерной войны, в которой "невозможно одержать победу".

Байден подтвердил, что США "продолжат предоставлять народу Украины средства для защиты" от российской агрессии. В вопросе мирных переговоров США остаются верны принципу: "Ничего об Украине без самой Украины".

Саммит на Бали – крупнейшая встреча группы лидеров "большой двадцатки" (G20) с начала пандемии коронавируса.

Сессии саммита G20 на Бали в условиях серьезной напряженности в мировой политике, противоречий и противоборства между участниками проходили в закрытом режиме.

Глава индонезийского председательства "двадцатки" 2022 года Джоко Видодо призвал к единству на открытии саммита G20 и заявил, что собравшиеся лидеры не должны позволить миру впасть в новую холодную войну. В итоговом коммюнике значится "отказ от эры войн". 

Также на саммите мировые лидеры обсудили проблемы, вызванные пандемией COVID-19, как написали, вопросы мировой архитектуры здравоохранения.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении заявил, что пандемия коронавируса нового типа COVID-19 все еще продолжается, число случаев заболевания растет везде.

Си Цзиньпин призвал все страны заменить раскол солидарностью, конфронтацию – сотрудничеством, а эксклюзивность – инклюзивностью, сказал, что важно сообща решать монументальную задачу "что с миром и что нам делать", вместе выйти из кризиса и открыть новое будущее.  

Страны G20 отмечают, что конфликт в Украине обострил существующие проблемы мировой экономики, а также считают недопустимым применение или угрозу применения ядерного оружия.

После долгих споров российская агрессия осуждена, но с упоминанием разных точек зрения.

Еще интересный тезис из выступления Си Цзиньпиня:

"Развитые страны должны чистосердечно помогать отсталым странам и обеспечить больше глобальных общественных благ. Крупные державы тем более должны с должной ответственностью прилагать максимальные усилия к делу глобального развития".

Китай выдвинул инициативу по глобальному развитию, учредил Фонд глобального развития и сотрудничества Юг-Юг, усиливает поддержку целевого фонда мира и развития Китай-ООН.

Китай поддержал присоединение Африканского союза к G20

По итогам саммита решение касалось цифровой трансформации. Китай, будучи инициатором Плана действий по развитию сотрудничества в области цифровых инноваций, рассчитывает на совместное создание открытой, справедливой и недискриминационной среды для развития цифровой экономики, снижение цифрового разрыва межу странами Севера и Юга.

Лидеры признали недопустимость хаотичного расширения рынков и призвали в дальнейшем разработать меры по макроэкономическому регулированию, торговым диcбалансам.

В вопросах реагирования на изменение климата и перехода к зеленому и низкоуглеродному развитию необходимо руководствоваться принципом общей, но дифференцированной ответственности.

 

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