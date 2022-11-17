В ЕС надеются на прозрачность расследования январских событий в Казахстане

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече в Акорде высказался о трагических январских событиях в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В своем выступлении Жозеп Боррель отметил, что Казахстан и Европейский союз скоро отметят 30-летие со дня установления дипломатических отношений.

"Мы обсудили амбициозную повестку по реформам в Казахстане. Грядущие выборы являются важной возможностью для Казахстана продемонстрировать четкое желание обеспечить полное осуществление этой амбициозной повестки. Я хочу подчеркнуть и подтвердить поддержу Европейского союза в этом отношении. Мы также обсудили важность прозрачного расследования трагических январских событий этого года. Поэтому для меня этот визит является очень важным". Жозеп Боррель

В начале января 2022 года массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ в городах Казахстана переросли в беспорядки. Президент создал правительственную комиссию, которая приняла решение снизить цену на газ. Тем не менее протесты продолжились. 5 января Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. В некоторых городах несанкционированные акции переросли в столкновения с силовиками, погромы и мародерство. Во всех регионах ввели режим ЧП.