Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В ЕС надеются на прозрачность расследования январских событий в Казахстане

В ЕС надеются на прозрачность расследования трагических январских событий в Казахстане Фото: Zakon.kz
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече в Акорде высказался о трагических январских событиях в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В своем выступлении Жозеп Боррель отметил, что Казахстан и Европейский союз скоро отметят 30-летие со дня установления дипломатических отношений.

"Мы обсудили амбициозную повестку по реформам в Казахстане. Грядущие выборы являются важной возможностью для Казахстана продемонстрировать четкое желание обеспечить полное осуществление этой амбициозной повестки. Я хочу подчеркнуть и подтвердить поддержу Европейского союза в этом отношении. Мы также обсудили важность прозрачного расследования трагических январских событий этого года. Поэтому для меня этот визит является очень важным". Жозеп Боррель

В начале января 2022 года массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ в городах Казахстана переросли в беспорядки. Президент создал правительственную комиссию, которая приняла решение снизить цену на газ. Тем не менее протесты продолжились. 5 января Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. В некоторых городах несанкционированные акции переросли в столкновения с силовиками, погромы и мародерство. Во всех регионах ввели режим ЧП.

Читайте также

Жозеп Боррель: ЕС и Казахстан – хорошие партнеры

Объем торговли между Казахстаном и ЕС достиг 29,5 млрд долларов

Кыргызстан и Узбекистан решают вопрос с границами

Тамила Языкова
Жозеп Боррель Европейский Союз Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
бассейн в Актобе
В бассейне Актобе 5 лет не меняли воду
квартиры
Названо число казахстанцев, владеющих 20 квартирами
Алимханулы запрет боя
Жанибека Алимханулы временно отстранили от боев
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления