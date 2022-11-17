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Кайрату Кудайбергену продлен арест до 21 декабря 2022 года

Продлен арест до 21 декабря 2022 года Фото: Facebook/Кайрат Кудайберген
Специализированный межрайонный следственный суд Алматы продлил срок ареста бывшему депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену, сообщает Zakon.kz.
"17 ноября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Кудайбергена до восьми месяцев, то есть до 21 декабря 2022 года", – говорится в сообщении суда.

22 апреля стало известно, что депутата маслихата Алматы задержали по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках. Сроки нахождения под стражей продлевали не один раз. Позже Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat, лишили депутатского мандата.

18 мая адвокат Кайрата Курайбергена Асентай Акаев сообщил, что Антикоррупционная служба завела уголовное дело в отношении сотрудника Межведомственной следственно-оперативной группы. По словам Кайрата Кудайбергена, в камере следственного изолятора он оказывал на него давление, унижая его честь и достоинство.

22 июля Кайрат Кудайберген заболел COVID-19. Адвокат подал ходатайство об изменении меры пресечения, но ему отказали.

27 октября депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты приняли Закон РК "Об амнистии", согласно которому часть участников январских событий будут освобождены.

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