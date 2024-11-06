Взрыв котла обрушил здание в Костанайской области: внутри был человек

В Костанайской области в селе Амангельды 6 ноября произошел разрыв котла в отдельно стоящей котельной Дома культуры, сообщает Zakon.kz.

В результате здание обрушилось.

По информации пресс-службы ДЧС региона, силами спасателей из-под завалов извлекли мужчину 1969 года рождения. Его передали сотрудникам скорой медицинской помощи. По словам очевидцев, других людей в здании не было.

На месте работают сотрудники ДЧС, полиции, МИО.

Ранее взрыв бытового газа в селе Еркин Алматинской области частично обрушил частный дом, погибла 55-летняя женщина.