Взрыв котла обрушил здание в Костанайской области: внутри был человек
Фото: ДЧС Костанайской области
В Костанайской области в селе Амангельды 6 ноября произошел разрыв котла в отдельно стоящей котельной Дома культуры, сообщает Zakon.kz.
В результате здание обрушилось.
По информации пресс-службы ДЧС региона, силами спасателей из-под завалов извлекли мужчину 1969 года рождения. Его передали сотрудникам скорой медицинской помощи. По словам очевидцев, других людей в здании не было.
На месте работают сотрудники ДЧС, полиции, МИО.
Ранее взрыв бытового газа в селе Еркин Алматинской области частично обрушил частный дом, погибла 55-летняя женщина.
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