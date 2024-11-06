Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Взрыв котла обрушил здание в Костанайской области: внутри был человек

Котел взорвался в Костанайской области, обрушилось здание, пострадал мужчина, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 14:57 Фото: ДЧС Костанайской области
В Костанайской области в селе Амангельды 6 ноября произошел разрыв котла в отдельно стоящей котельной Дома культуры, сообщает Zakon.kz.

В результате здание обрушилось.

По информации пресс-службы ДЧС региона, силами спасателей из-под завалов извлекли мужчину 1969 года рождения. Его передали сотрудникам скорой медицинской помощи. По словам очевидцев, других людей в здании не было.

На месте работают сотрудники ДЧС, полиции, МИО.

Ранее взрыв бытового газа в селе Еркин Алматинской области частично обрушил частный дом, погибла 55-летняя женщина.

Читайте также

Агентство РК по финансовому мониторингу
Задержали известного казахстанского агроэксперта
ДТП
Девушка погибла в результате столкновения мопеда и автомобиля в Алматы
помощь спасателей
Спасатели помогли двум жителям Актюбинской области, застрявшим в грязевой ловушке
Ирина Капитанова
МЧС РК Костанайская область 2024 год Взрывы Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Зима близко: непогода обрушится на Алматы, Астану и Шымкент
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Новый вид мошенничества, Казахстан, компании карго, доставка товаров из Китая
Новый вид мошенничества в Казахстане: заказ товаров из Китая
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: