Казахстанские дипломаты в Украине прибыли в Варшаву для участия в выборах

Как сообщил журналисту Zakon.kz Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев, сотрудники казахстанского посольства прибыли сегодня в Польшу для участия в президентских выборах 20 ноября.

20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные выборы президента. 1 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в котором предложил провести их осенью 2022 года.

"Мы только что заехали на территорию Польши, переехали границу. Все наши дипломаты будут участвовать в голосовании на выборах президента Казахстана 20 ноября. Избирательный участок находится только в городе Варшаве, в Молдове нет". Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев

По оценке посольства Казахстана в Украине, в этой стране на данный момент проживает около 600 казахстанцев. В основном это этнические украинцы, имеющие казахстанские паспорта.

"Как известно, в Казахстане было немало украинцев, сейчас многие из них постоянно живут в Украине с семьями. Также есть бизнесмены. Мы всем нашим гражданам сообщили о местонахождении избирательного участка в Варшаве. Непосредственно организацией выборов в этом городе занимается посольство Казахстана в Польше. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев

Сколько всего казахстанцев, проживающих в Украине, будут участвовать в президентских выборах, сказать сложно, так как, по словам Дархана Калетаева, добраться из Украины в Польшу в это непростое время нелегко.

"Из Киева до Варшавы – тысяча километров. Кто сможет, тот и приедет. Добираться наши граждане будут своим ходом, здесь курсируют поезд и автобусы". Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев

По информации посла по особым поручениям МИД РК Жалгаса Адилбаева, при посольстве Казахстана в Польше создан участок для голосования. На сегодняшний день в списке казахстанских избирателей, проживающих в Украине, числятся 11 человек.

В Варшаве на выборах проголосуют 11 казахстанцев, проживающих в Украине