"Барыс" проиграл дома "Амуру" и опустился на 10-е место в таблице "Востока"

Астанинский клуб "Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ уступил на своей арене "Амуру" из Хабаровска. Тем самым астанчане потерпели 17-е поражение в сезоне, что отбросило их на предпоследнее 10-е место в Восточной конференции, сообщает Zakon.kz.

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Перед данным поединком обе команды были соседями по турнирной таблице, их разделяло всего лишь одно очко. И вот благодаря волевой гостевой победе – 3:1, хабаровчане опередили хоккеистов казахстанского клуба, заняв их место на 9-й строчке.

Счет в Астане открыли хозяева льда, благодаря точному удару в конце первого периода Ансара Шайхмедденова.

Далее, во втором и третьем отрезках встречи гости были более собраны и удачливы. Подряд три шайбы "тигров" из Хабаровска принесли им выездную победу. Заброшенными голами отметились Сергей Дубакин, Ян Дрозг и Александр Шаров.

Следующий матч "Барыс" проведет на своей площадке – 21 ноября он сыграет против "Салавата Юлаева" из Уфы.