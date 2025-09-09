#АЭС в Казахстане
Спорт

"Барыс" переиграл "Амур" и единолично возглавил таблицу "Востока" КХЛ

Хоккей Победа Амур, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 21:37 Фото: Instagram/barys_official
9 сентября в Астане прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, где "Барыс" в серии буллитов победил хабаровский "Амур" (4:3) и поднялся на первое место турнирной таблицы Восточной конференции, сообщает Zakon.kz.

Столичная дружина по ходу встречи проигрывала со счетом 0:2 после точных бросков Олега Ли и Сергея Дубакина.

Во втором периоде хозяева льда преобразились и забили подряд три шайбы в ворота гостей, чем вызвали радостный восторг своих болельщиков.

Авторами этих голов стали Райли Уолш, Кирилл Савицкий и Эмиль Галимов.

В начале третьего периода хабаровский коллектив сумел восстановить равновесие – отличился Кирилл Петьков.

При счете 3:3 командам был дан овертайм, однако хоккеисты и здесь не использовали свои моменты. Судьба интересного поединка решилась в серии буллитов, где фортуна оказалась на стороне "Барыса" (4:3).

7 сентября "астанчане" начали новый сезон КХЛ с сенсационной домашней победы над челябинским "Трактором" (4:3, ОТ).

Следующую игру подопечные Михаила Кравца снова проведут дома 13 сентября против минского "Динамо".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
