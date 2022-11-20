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Токаев: После президентских выборов правительству необязательно уходить в отставку

Токаев: После президентских выборов правительству не обязательно уходить в отставку Фото: Zakon.kz
Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев после того, как проголосовал на выборах, заявил, что после президентских выборов правительству необязательно уходить в отставку, сообщает Zakon.kz.

Он ответил на вопрос журналистов, будет ли после выборов президента политическая перезагрузка и отправит ли он правительство в отставку.

"Что касается политической перезагрузки, как я говорил, политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. С другой стороны, по закону после президентских выборов правительству необязательно уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов".Касым-Жомарт Токаев

Также он заявил, что в конце года сделает специальное заявление по поводу сроков проведения парламентских выборов.

"Поэтому правительство останется работать, но точечные изменения в составе правительства, как впрочем и в других ведомствах, конечно же, будут произведены".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства отдал свой голос на избирательном участке №59.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.

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