Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев объяснил, почему принял отставку правительства

Почему Токаев принял отставку правительства Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса объяснил, почему принял отставку правительства под руководством Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, правительство должно играть новую, важную роль, оперативно принимать решения, предпринимать действенные шаги. 

"Нужно принимать смелые твердые решения, направленные на стимулирование и диверсификацию экономики на благо нашего народа. Необходимо адаптироваться к новым реалиям. Мы должны уметь противостоять новым вызовам, правительство должно быть готово к этому. Необходимо придать новый импульс деятельности правительства, общественность этого также ждет. По этой причине я принял заявление об отставке Алихана Смаилова. Правительство под его руководством обеспечило стабильность во всех сферах".Касым-Жомарт Токаев

5 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства.

6 февраля 2024 года Касым-Жомарту Токаеву от имени партии Amanat предложили кандидатуру на должность премьер-министра. Председатель Мажилиса Парламента, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов от имени политической партии Amanat предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана.

Читайте также

Кого хотели видеть премьером в ОСДП
Лидер ОСДП рассказал, кого хотел бы увидеть премьер-министром
Финансовый опыт и жесткая дисциплина: почему партийные фракции поддержали кандидатуру Бектенова
Финансовый опыт и жесткая дисциплина: почему партийные фракции поддержали кандидатуру Бектенова
Ержан Саденов сохранил должность министра внутренних дел
Ержан Саденов сохранил должность министра внутренних дел
Жадра Жулмухаметова
Правительство РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
экс-глава правительства
Алихан Смаилов прокомментировал свою отставку
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Что известно об Олжасе Бектенове, выдвинутом на должность премьер-министра
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: