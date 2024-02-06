Токаев объяснил, почему принял отставку правительства

Фото: Zakon.kz

Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса объяснил, почему принял отставку правительства под руководством Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, правительство должно играть новую, важную роль, оперативно принимать решения, предпринимать действенные шаги.

"Нужно принимать смелые твердые решения, направленные на стимулирование и диверсификацию экономики на благо нашего народа. Необходимо адаптироваться к новым реалиям. Мы должны уметь противостоять новым вызовам, правительство должно быть готово к этому. Необходимо придать новый импульс деятельности правительства, общественность этого также ждет. По этой причине я принял заявление об отставке Алихана Смаилова. Правительство под его руководством обеспечило стабильность во всех сферах". Касым-Жомарт Токаев 5 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства. 6 февраля 2024 года Касым-Жомарту Токаеву от имени партии Amanat предложили кандидатуру на должность премьер-министра. Председатель Мажилиса Парламента, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов от имени политической партии Amanat предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана.

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