Вайнерам Туребаеву и Шерниязову вновь продлили арест

Казахстанским вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову продлили срок содержания под стражей еще на месяц – до 19 декабря 2022 года. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в алматинском горсуде.

По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 18 ноября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании срока нахождения подозреваемых Туребаева и Шерниязова "в период ознакомления с материалами уголовного дела на один месяц, то есть до 18 декабря 2022 года".

10 февраля 2022 года стало известно, что в отношении Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова заведено уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Они были взяты под стражу 20 апреля на 10 суток, а 29 апреля им продлили срок содержания под стражей на два месяца. В последующем Туребаеву и Шерниязову неоднократно продлевали арест, последний раз – до 18 ноября.