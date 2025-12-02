#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
513.45
596.99
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
513.45
596.99
6.59
Культура и шоу-бизнес

Дана Есеева обратилась к мужу Мейржану Туребаеву, отбывающему наказание

казахстанские блогеры Мейржан Туребаев и Дана Есеева, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 17:36 Фото: Instagram/dana_yesseyeva
Казахстанский блогер, бизнесвумен Дана Есеева 2 декабря 2025 года обратилась к отбывающему наказание мужу – вайнеру Мейржану Туребаеву, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она опубликовала серию семейных снимков и видео и поздравила супруга с днем рождения – сегодня ему исполнилось 42 года.

"Жаколя, с днем рождения @meirzhach_tv. Ты проходишь свой путь достойно, не каждый человек умеет видеть благое в трудностях. Не каждый умеет жить свободно ментально, несмотря на обстоятельства и окружение. Не каждый приходит к пробуждению и находит себя. Бог всегда с тобой, я это вижу. Ценю тебя и благодарю всевышнего за такого человека, душу, как ты. Люблю тебя всем сердцем и душой", – подписала пост Дана.

Подписчики поддержали многодетную мать и пожелали им скорейшего воссоединения.

  • Пусть быстрее все закончится и ваша семья будет вместе.
  • Желаю скорейшего воссоединения.
  • Поздравляю! Вы оба молодцы, мощная поддержка в самый сложный период жизни, Дана, от вас, и конечно, Мейржан, осознание приходит через что-то в этой жизни, крепкого здоровья вам, любви в семье, счастья, всех благ!
  • Кутты болсын.
  • С днем рождения! Здоровья. Воссоединения. Ждем теплые видео от вас.

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнера Мейржана Туребаева, актеров Мейирхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой – дело Mudabarah Capital. Они были взяты под стражу. В начале 2023 года, когда начался суд, прокурор озвучил подробности масштабного обмана на миллиарды тенге. В июне того же года огласили приговор: Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности. 3 июля 2025 года стало известно, что Мейирхан Шерниязов вышел на свободу. Мейржан Туребаев продолжил отбывать наказание. 23 июля Шерниязов объяснил, почему Туребаев не был освобожден с ним.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Весь Казахстан ждет его": Дана Есеева получила массовую поддержку в ожидании Мейржана Туребаева
10:35, 24 июля 2025
"Весь Казахстан ждет его": Дана Есеева получила массовую поддержку в ожидании Мейржана Туребаева
Жена вайнера Мейржана Туребаева рассказала о шокирующих фактах из жизни
10:21, 14 января 2025
Жена вайнера Мейржана Туребаева рассказала о шокирующих фактах из жизни
"Почему я заплакала?": в семье Мейржана Туребаева отмечают важный праздник
14:45, 14 августа 2025
"Почему я заплакала?": в семье Мейржана Туребаева отмечают важный праздник
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: