Дана Есеева обратилась к мужу Мейржану Туребаеву, отбывающему наказание

Казахстанский блогер, бизнесвумен Дана Есеева 2 декабря 2025 года обратилась к отбывающему наказание мужу – вайнеру Мейржану Туребаеву, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она опубликовала серию семейных снимков и видео и поздравила супруга с днем рождения – сегодня ему исполнилось 42 года.

"Жаколя, с днем рождения @meirzhach_tv. Ты проходишь свой путь достойно, не каждый человек умеет видеть благое в трудностях. Не каждый умеет жить свободно ментально, несмотря на обстоятельства и окружение. Не каждый приходит к пробуждению и находит себя. Бог всегда с тобой, я это вижу. Ценю тебя и благодарю всевышнего за такого человека, душу, как ты. Люблю тебя всем сердцем и душой", – подписала пост Дана.

Подписчики поддержали многодетную мать и пожелали им скорейшего воссоединения.

Пусть быстрее все закончится и ваша семья будет вместе.

Желаю скорейшего воссоединения.

Поздравляю! Вы оба молодцы, мощная поддержка в самый сложный период жизни, Дана, от вас, и конечно, Мейржан, осознание приходит через что-то в этой жизни, крепкого здоровья вам, любви в семье, счастья, всех благ!

Кутты болсын.

С днем рождения! Здоровья. Воссоединения. Ждем теплые видео от вас.

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнера Мейржана Туребаева, актеров Мейирхана Шерниязова и Азизжана Саидбаева подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой – дело Mudabarah Capital. Они были взяты под стражу. В начале 2023 года, когда начался суд, прокурор озвучил подробности масштабного обмана на миллиарды тенге. В июне того же года огласили приговор: Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности. 3 июля 2025 года стало известно, что Мейирхан Шерниязов вышел на свободу. Мейржан Туребаев продолжил отбывать наказание. 23 июля Шерниязов объяснил, почему Туребаев не был освобожден с ним.