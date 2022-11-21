Лукашенко поздравил Токаева
Фото: akorda.kz
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах, сообщает Zakon.kz.
Как отмечается на сайте Акорды, главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-белорусского сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества.
"Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", – говорится в сообщении.
20 ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны. Победу в них одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
21 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров рассказал, сколько голосов получил каждый кандидат на внеочередных выборах президента страны.
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