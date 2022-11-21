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"Барыс" обыграл "Салават Юлаев" и вернулся в зону плей-офф КХЛ

Хоккей Барыс Победа Фото: Instagram/barys_official
Казахстанский клуб "Барыс" в рамках игр Континентальной хоккейной лиги на своей арене переиграл уфимскую команду "Салават Юлаев". Тем самым астанчане одержали 12-ю победу в сезоне и поднялись на восьмое место в таблице Восточной конференции, сообщает Zakon.kz.

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Столичный коллектив повел в самом начале этого поединка, на второй минуте отличился Кирилл Савицкий.

Второй период ничего не принес обеим командам, а на седьмой минуте третьего отрезка игры Джереми Бракко удвоил преимущество астанинской дружины.

Спустя минуту игрок гостей Иван Дроздов сократил отставание. Но далее "Барыс" включил ударную волну. По шайбе забросили Кирилл Савицкий и Линден Вей. Итоговая победа казахстанцев – 4:1.

Следующий поединок у "Барыса" с "Ак барсом" из Казани, 23 ноября.

Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ
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