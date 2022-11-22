"Даже Трамп не смог бы придраться" – российские эксперты о выборах в Казахстане

Российские эксперты приняли участие в мероприятии по итогам выборов президента Казахстана. Круглый стол прошел в посольстве Казахстана в Москве, сообщает Zakon.kz.

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев ознакомил всех с предварительными результатами голосования, опубликованными Центризбиркомом. Явка избирателей составила 69,44%. За действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева отдали свой голос 81,31% избирателей.

Как отметил Ермек Кошербаев, результаты голосования показывают, что народ Казахстана верит Касым-Жомарту Токаеву. Он проявил себя как эффективный и государственный деятель, сказал посол.

Российский дипломат, экс-ректор Дипломатической академии МИД РФ Евгений Бажанов поздравил казахстанский народ с прекрасным выбором. По его мнению, выборы прошли блестяще и по лучшим мировым стандартам.

В подтверждение он привел отклик наблюдавшего за голосованием в Казахстане известного российского журналиста и писателя Леонида Млечина: "Даже Трамп не смог бы придраться!".

"Касым-Жомарт Кемелевич – выдающийся государственный деятель, человек с колоссальным жизненным и успешным управленческим опытом", – подчеркнул дипломат.

По мнению российского писателя, автора книги "Неизвестный Казахстан" Юрия Сигова, основной акцент предстоящего президентского срока Токаева будет сделан на внутренней политике, так как ему нужно будет решать задачи повышения уровня жизни населения.

В связи с чем писатель процитировал президента Мексики Обрадора: "Самая лучшая внешняя политика – внутренняя". Также Юрий Сигов назвал правильной идею однократного президентского срока в Казахстане и вновь сослался на опыт Мексики.

"Почему в Мексике президента избирают один раз на шесть лет? – Если будет больше одного срока, президент будет вечный", – привел писатель слова латиноамериканских коллег.

Декан Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Сергей Календжян ожидает укрепления научно-образовательного сотрудничества и отмечает позитивную динамику в данном направлении.

"Только в феврале текущего года было подписано соглашение о создании филиалов российских вузов в Казахстане, а уже в сентябре открылись филиал МИФИ в Алматы и филиал РГУ нефти и газа им. И. Губкина в Атырау", – напомнил ученый.

Директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов остановился на экономическом аспекте. По его мнению, текущая непростая ситуация в российской экономике – шанс для Казахстана.

"Ушедшие из России западные компании все равно будут ориентироваться на ее рынок, и Казахстан здесь может выступить отличной транзитной площадкой. В свою очередь, релокация существенной части российских граждан в Казахстан, если предоставить им хорошие условия, – шанс для привлечения человеческого капитала", – рассказал эксперт.

Заслуженный работник культуры Казахской ССР Татьяна Полтавская-Габелко напомнила, что в 2015 и 2019 годах работала наблюдателем за президентскими выборами в Казахстане. По ее мнению, сейчас Касым-Жомарту Токаеву предстоит решать серьезные задачи в условиях турбулентного мира.

"И хотя я давно уже не живу в Казахстане, тем не менее, мне небезразлично, что происходит на моей Родине, которой я желаю только процветания", – подчеркнула она.

Участники отметили, что новый мандат народного доверия позволит Касым-Жомарту Токаеву продолжить масштабные политические и социально-экономические преобразования.

Их основными целями станут дальнейшая демократизация страны, построение экономики, основанной на балансе интересов и благополучия граждан, бизнеса, государства и эффективном использовании ресурсов страны, решение социальных вопросов, повышение уровня жизни населения.

20 ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны. В МИД рассказали о явке избирателей на выборах президента РК за рубежом.