В МИД рассказали о явке избирателей на выборах президента Казахстана за рубежом

В Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали о явке избирателей на выборах президента страны за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу.

"11 360 граждан РК проголосовали, что составило явку в 88,47%". Пресс-служба МИД РК

В ведомстве уточнили, что за рубежом при загранучреждениях Казахстана в 53 государствах были открыты 68 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 841 человек.

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20 ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента страны. Победу в них одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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21 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров рассказал, сколько голосов получил каждый кандидат на внеочередных выборах президента страны.