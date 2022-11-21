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В МИД рассказали о явке избирателей на выборах президента Казахстана за рубежом

В МИД рассказали о явке избирателей на выборах президента Казахстана за рубежом Фото: gov.kz
В Министерстве иностранных дел Казахстана рассказали о явке избирателей на выборах президента страны за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу.

"11 360 граждан РК проголосовали, что составило явку в 88,47%".Пресс-служба МИД РК

В ведомстве уточнили, что за рубежом при загранучреждениях Казахстана в 53 государствах были открыты 68 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 841 человек.

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