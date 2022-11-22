Какие выводы сделала миссия БДИПЧ ОБСЕ после выборов президента Казахстана

Миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами в Казахстане в 2022 году сделала заявления о предварительных результатах. Zakon.kz подготовил ряд тезисов из выводов, сделанных международными наблюдателями.

В целом день выборов в республике прошел спокойно, отметили специалисты.

"Голосование было организовано эффективно, и процедуры в целом соблюдались. Органы по проведению выборов предоставили обширную информацию избирателям в средствах массовой информации. Имеют место заметные технические изменения, касающиеся участия в выборах лиц с ограниченными возможностями, процедурной основы для разрешения споров органами по проведению выборов и введения административного судопроизводства", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечено, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) эффективно осуществляла подготовку к выборам в соответствии с установленными законодательством сроками. ЦИК провела открытые заседания в прямом эфире и опубликовала свое решение в день принятия.

МНВ БДИПЧ положительно оценила посещенные учебные занятия, организованные для комиссий нижестоящего уровня. По ее выводам, члены комиссий обладали опытом, а комиссии были хорошо оснащены. ЦИК провела общенациональную всеобъемлющую инклюзивную кампанию по информированию избирателей на казахском и русском языках. С удовлетворением был воспринят ряд мер, облегчающих доступ лиц с различными видами инвалидности.

Списки избирателей были доступны для ознакомления общественности.

Уточняется, что собеседники МНВ БДИПЧ не высказали серьезных опасений по поводу точности списков избирателей.

Ни один зарегистрированный кандидат не высказал опасений по поводу свободы собраний.

"Впервые, с целью предотвращения многократного голосования, статус регистрации избирателей должен был быть проверен через портал электронного правительства. Женщины широко представлены в судебной системе, в районных и областных судах, а также в нижестоящих органах по проведению выборов", – считают специалисты.

Как сообщается, подавляющее большинство членов УИК на наблюдаемых избирательных участках составляли женщины, в том числе в качестве председателей.

По мнению представителей миссии, все отслеживаемые БДИПЧ средства массовой информации соблюдали положения законодательства о равном освещении избирательной кампании в новостях.

"Законодательством предусмотрено разрешение споров органами по проведению выборов и судами, а также установлены разумные сроки. Положительно то, что недавние инициативы в области цифровизации правосудия упростили процедуру подачи жалоб и повысили скорость реагирования государственных органов", – говорится в заявлении.

Эксперты считают, что были предприняты заметные положительные шаги, связанные с участием в выборах лиц с инвалидностью, процедурной основой для разрешения споров органами по проведению выборов и ведением административного судопроизводства.

"ЦИК осуществляла подготовку к выборам эффективно и в установленные законом сроки. ЦИК регулярно проводила публичные заседания в прямом эфире, на которых присутствовали наблюдатели, представители СМИ и доверенные лица партий, после чего проводился брифинг для прессы. Положительным является то, что решения опубликовывались онлайн в день их принятия. Члены нижестоящих комиссий были опытны, комиссии были хорошо оснащены и выполняли свою работу эффективно", – сказано в заявлении.

МНВ БДИПЧ оценила наблюдаемые учебные занятия как информативные, всеобъемлющие и инновационные, занятия дополняли видеоролики и интерактивные ролевые игры. ЦИК также выпустила удобную для пользователя брошюру о процедурах подсчета голосов в соответствии с предыдущей рекомендацией БДИПЧ.

ЦИК предприняла ряд инициатив по расширению доступа и участия лиц с инвалидностью в рамках избирательного процесса в сотрудничестве с представителями региональных некоммерческих организаций. Прямая трансляция заседаний ЦИК и информационные видеоролики для избирателей транслировались с сурдопереводом. ЦИК провела специальные сессии и семинары для нижестоящих избирательных комиссий по данной теме и подготовила подробные рекомендации для членов УИК о том, как эффективно помогать людям с инвалидностью в день выборов. Также предусматривался беспрепятственный доступ избирателей с ограниченной мобильностью на избирательные участки и предоставление бланков Брайля для слабовидящих избирателей.

"ЦИК ведет комплексный веб-сайт и провела обширную информационную программу для избирателей на казахском и русском языках. С начала избирательной кампании серия информационных видеороликов для избирателей, среди прочего, информирующих избирателей о дате выборов и поощряющих участие, транслировалась различными средствами массовой информации или распространялась посредством сообщений, главным образом в telegram-канале ЦИК", – говорится в заявлении.

Многие ЦИК проинформировали долгосрочных наблюдателей МНВ БДИПЧ о том, что они проводили обход от двери к двери, чтобы предоставить избирателям распечатанные приглашения, информирующие их о дате выборов и номере избирательного участка.

В качестве впервые введенной подобной меры, с целью предотвращения многократного голосования, УИК должны были проверить статус регистрации всех избирателей, добавленных в список избирателей в день выборов посредством онлайн-портала электронного правительства.

Более половины мест проведения агитационных мероприятий в рамках избирательной кампании, за которыми наблюдала МНВ БДИПЧ, были доступны для независимого доступа лиц с ограниченными физическими возможностями. Тон избирательной кампании как онлайн, так и очной, был позитивным или нейтральным. МНВ БДИПЧ не сообщала и не наблюдала никакой дискриминационной риторики в отношении национальных меньшинств во время избирательной кампании.

Кандидатам была предоставлена равная доля эфирного времени и печатной площади, покрываемых за счет государственного бюджета.

Также представители миссии отметили, что:

578 средств массовой информации, в отношении которых проводился мониторинг, соблюдали принцип равного освещения в средствах массовой информации;

телевизионные станции, в отношении которых проводился мониторинг, как правило, соблюдали свое обязательство предоставлять равное количество эфирного времени для освещения деятельности участников предвыборной гонки в своих новостных программах;

на большинстве каналов новости транслировались с сурдопереводом;

в целом, закон о выборах и Административный процедурно-процессуальный кодекс устанавливают разумные сроки для разрешения споров, связанных с выборами;

в последние годы в юстиции были внедрены значительные инициативы по цифровизации, включая создание онлайн-портала для подачи жалоб, связанных с выборами, в органы по проведению выборов, правоохранительные органы и суды. Все собеседники МНВ БДИПЧ подчеркнули, что это значительно облегчило процедуру подачи жалоб и повысило скорость реагирования государственных органов;

судебные заседания открыты для общественности;

в течение всего дня выборов ЦИК делилась обновленной информацией о ходе голосования, включая явку избирателей;

МНВ положительно оценила открытие всех наблюдаемых избирательных участков, кроме трех. Процедуры, в общем и целом, соблюдались.

Наблюдатели МНВ положительно оценили процесс голосования в 95% из 1131 наблюдений.

Ранее в МИД РК, ознакомившись с оценкой миссии БДИПЧ ОБСЕ прошедших в Казахстане внеочередных президентских выборов, отметили, что те "страдают отсутствием объективности".

Новость по теме Эффективную работу избиркомов на выборах отметили наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ

Выборы президента Казахстана состоялись 20 ноября.

По предварительным итогам побеждает на выборах действующий президент Касым-Жомарт Токаев, набравший 83,31% голосов избирателей.