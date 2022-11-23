В Казахстане цены на молочные продукты выросли на 28% за год

По итогам октября этого года цены на молочные продукты в стране увеличились на 28,2% за год. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Питьевое молоко подорожало на 28,3%, консервированное – на 39,2%, кисломолочные продукты – на 29,2%. Среди кисломолочных продуктов йогурт вырос в цене на 36,5%, кефир – на 19,7%, сметана – на 33,6%, творог – на 14,8%, твердый сыр – на 31,4%.

В региональном разрезе рост цен на молочные продукты питания сильнее всего ощутили жители Мангистауской области: +42,2% за год. В тройке антилидеров также оказались Карагандинская область (+31,6%) и Шымкент (+31,3%).

Производство молочных продуктов по итогам января–октября текущего года достигло 396 млрд тенге – на 15,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

В натуральном выражении выпуск обработанного жидкого молока и сливок сократился на 6,2%, до 472,5 тыс. тонн, сливочного масла и спредов – на 9%, до 20,9 тыс. тонн, молочных пастообразных спредов – на 26,6%, до 4,7 тыс. тонн, сыра и творога – на 2,5%, до 30,5 тыс. тонн, сгущенных молока и сливок – на 5,5%, до 7 тыс. тонн, йогурта – на 3%, до 191,7 тыс. тонн, шубата – на 37,5%, до 2,4 тыс. тонн.

Производство молока в твердой форме увеличилось на 16,3% за год, до 6,8 тыс. тонн, кумыса – на 6,7%, до 1,3 тыс. тонн, пишет Еnergyprom.kz.

По итогам января–августа этого года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на обработанное жидкое молоко и сливки на 96%.

За этот период в Казахстане произвели 373,4 тыс. тонн продукции, импортировали – 15,6 тыс. тонн. На экспорт отправили 10,1 тыс. тонн продукции, оставшиеся 378,8 тыс. тонн реализовали на внутреннем рынке.

В Казахстане цены на яйца выросли на 6% за месяц и на 14,8% – за год. Также в торговых точках регионов Казахстана в очередной раз поднялись цены на овощи, фрукты.