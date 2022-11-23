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Землетрясение произошло недалеко от Алматы

Алматы Фото: unsplash
Сеть сейсмических станций "СОМЭ" МЧС РК зафиксировала землетрясение в 264 км от Алматы 23 ноября в 11:06, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен на северо-востоке от Алматы на территории Казахстана.

"Энергетический класс землетрясения 8.1. Магнитуда MPV 3.5. Координаты эпицентра 44.60° с.ш. 79.58° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", – сообщил дежурный оператор ЦСО "Алматы".

22 ноября в 03:26 и 04:34 было зарегистрировано два подземных толчка. Они также располагались недалеко от Алматы.

В тот же день еще два землетрясения произошли рядом с Алматы с небольшим интервалом – в 09:40 и 09:57.

16 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить 28 сейсмостанций в Алматы к 2025 году.

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